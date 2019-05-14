Анастасия Павлюченкова проиграла на старте турнира в Риме, но вышла во второй круг в парном разряде

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Риме, пишет championat.com.

На старте соревнований она проиграла представительнице Греции Марии Саккари, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счетом 1:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.



Павлюченкова 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала один из семи брейк-пойнтов. На счету ее соперницы пять эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре брейка.



Анастасия Павлюченкова и латвийка Анастасия Севастова одержали победу над румынками Ириной-Камелией Бегу и Михаэлой Бузарнеску (6:2, 6:4) в матче первого круга парного разряда на турнире WTA в Риме. Встреча продолжалась 1 час и 7 минут.







