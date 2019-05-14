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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Италии

РИМ. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Риме, в двух партиях обыграв представительницу Румынии Ирину Бегу, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:2, 7:6 (7:5), пишет championat.com.

Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

Первая ракетка России ни разу не подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и взяла три гейма на подаче соперницы. На счету Ирины два эйса, ни одной двойной ошибки и один брейк. Во втором сете Дарья уступала 2:5 и по ходу партии отыграла три сетбола.

За выход в третий круг Касаткина поспорит с чешкой Катержиной Синяковой.

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