Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Италии

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Риме, в двух партиях обыграв представительницу Румынии Ирину Бегу, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:2, 7:6 (7:5), пишет championat.com.

Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.



Первая ракетка России ни разу не подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и взяла три гейма на подаче соперницы. На счету Ирины два эйса, ни одной двойной ошибки и один брейк. Во втором сете Дарья уступала 2:5 и по ходу партии отыграла три сетбола.



За выход в третий круг Касаткина поспорит с чешкой Катержиной Синяковой.



