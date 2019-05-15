16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Полиция ведет проверку о поражении током 12-летнего ребенка В Самаре пропал 10-летний мальчик В Хворостянском районе насмерть отравился спустившийся в канализацию слесарь Самолет, летевший с Кипра в Самару, совершил вынужденную посадку в Краснодаре На озере в Дубовом Умете 12-летнего рыбака едва не убило током

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Самолет Utair, летевший из Сургута в Самару, вынужденно вернулся в аэропорт

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 514
Версия для печати

Пассажирский Boeing авиакомпании UTair рейса Сургут - Самара вынужденно вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета, сообщает 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. Самолет благополучно приземлился в 00:16 по местному времени (22:16 мск).

Ранее представитель авиакомпании UTair рассказал, что Boeing возвращается по техническим причинам. "Вырабатывает топливо и готовится к штатной посадке", - сообщил собеседник телеканала.

Представитель авиакомпании также отметил, что пассажиров ждет замена борта.

Какие именно технические причины вынудили Boeing вернуться в аэропорт вылета, в UTair не уточнили. Также не сообщалось о числе пассажиров, находившихся в воздушном судне.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Курумоч, резервный борт прибыл в Самару из Сургута в 04:07 по местному времени.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2