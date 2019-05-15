Самолет Utair, летевший из Сургута в Самару, вынужденно вернулся в аэропорт

Пассажирский Boeing авиакомпании UTair рейса Сургут - Самара вынужденно вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета, сообщает 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. Самолет благополучно приземлился в 00:16 по местному времени (22:16 мск).

Ранее представитель авиакомпании UTair рассказал, что Boeing возвращается по техническим причинам. "Вырабатывает топливо и готовится к штатной посадке", - сообщил собеседник телеканала.

Представитель авиакомпании также отметил, что пассажиров ждет замена борта.

Какие именно технические причины вынудили Boeing вернуться в аэропорт вылета, в UTair не уточнили. Также не сообщалось о числе пассажиров, находившихся в воздушном судне.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Курумоч, резервный борт прибыл в Самару из Сургута в 04:07 по местному времени.