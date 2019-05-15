Житель Любимовки решил покататься на машине уснувшего друга и попал в ДТП

Сотрудники полиции Красноармейского района задержали местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля у знакомого, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратился житель пос. Любимовка, заявивший, что ночью неизвестные угнали его автомобиль, стоявший во дворе дома.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, установили и опросили очевидцев из числа жителей соседних квартир. Из установленных полицейскими материалов следует, что потерпевший находился у себя дома и распивал спиртные напитки. Позднее к нему зашел знакомый местный житель. Изрядно выпив, потерпевший уснул, а когда проснулся, вышел во двор и не обнаружил своей машины.

Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и обнаружили, что он уже попадал в поле зрения полиции. В дежурные сутки сотрудниками уголовного розыска мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный дал признательные показания и сообщил, что зашел к потерпевшему в гости и увидел, что тот пьян. Дождавшись когда знакомый уснул, злоумышленник взял ключи от его автомобиля, с целью покататься и поставить обратно. По пути в пос. Медведевский Красноармейского района угонщик не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, в результате чего автомобиль заглох. Оставив машину на месте ДТП, мужчина продолжил путь пешком.

Угнанный автомобиль в тот же день был обнаружен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Красноармейскому району в ходе патрулирования на 8 км автодороги "п.Алексеевский — Чагринский — Медведевский — Колокольцовка" с механическими повреждениями кузова. На место ДТП прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла с места происшествия следы все необходимые улики.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.