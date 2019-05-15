После столкновения с Porsche Cayenne на Московском шоссе Toyota отлетела на газон

Утром 15 мая на 18 км Московского шоссе в середине второй полосы в направлении "из города" столкнулись черный Porsche Cayenne и серебристый мини-вен Toyota. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец последствий случившегося.

По предположению очевидца, машины столкнулись при перестроении. В результате удара у Porsche деформировалась правая передняя часть кузова, а у Toyota - левая передняя часть. После столкновения мини-вен вынесло на газон. Очевидец заметил, что у него оказались оторваны шаровые опоры.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что в аварии никто не пострадал, и призывают водителей соблюдать ПДД.