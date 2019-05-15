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Экономика и бизнес

Областной минтранс оштрафовали за необоснованный отказ в допуске к аукциону

ЧАПАЕВСК. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске руководителей управления областного минтранса, городского департамента строительства оштрафовали за неисполнение закона о контрактной системе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В 2018 г. комиссия министерства и МКУ "Департамент строительства администрации г.о. Чапаевск" отказали ООО "МЗС" в допуске к аукциону по ремонту городских дорог из-за того, что предоставленные документы якобы не соответствовали предъявляемым требованиям. При этом аналогичную заявку единственного участника аукциона ООО "Стройсервис" признали соответствующей требованиям.

При проверке прокуратура выяснила, что документы "МЗС" были в порядке, а полученный фирмой отказ привел к ограничению числа участников аукциона.

В отношении членов аукционной комиссии (руководителя управления строительства и реконструкции автомобильных дорог областного минтранса, руководителя департамента строительства администрации Чапаевска и его двух заместителей) возбудили административные дела по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ ("Отказ в допуске к участию в аукционе по основаниям, не предусмотренным законодательством").

В результате их оштрафовали на 30 тыс. руб. каждого.

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