Областной минтранс оштрафовали за необоснованный отказ в допуске к аукциону

В Чапаевске руководителей управления областного минтранса, городского департамента строительства оштрафовали за неисполнение закона о контрактной системе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В 2018 г. комиссия министерства и МКУ "Департамент строительства администрации г.о. Чапаевск" отказали ООО "МЗС" в допуске к аукциону по ремонту городских дорог из-за того, что предоставленные документы якобы не соответствовали предъявляемым требованиям. При этом аналогичную заявку единственного участника аукциона ООО "Стройсервис" признали соответствующей требованиям.

При проверке прокуратура выяснила, что документы "МЗС" были в порядке, а полученный фирмой отказ привел к ограничению числа участников аукциона.

В отношении членов аукционной комиссии (руководителя управления строительства и реконструкции автомобильных дорог областного минтранса, руководителя департамента строительства администрации Чапаевска и его двух заместителей) возбудили административные дела по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ ("Отказ в допуске к участию в аукционе по основаниям, не предусмотренным законодательством").

В результате их оштрафовали на 30 тыс. руб. каждого.