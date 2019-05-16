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Светская хроника

Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона апартаментов Андрея Ищука

ПРАГА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Главный свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова упала с балкона дома в Чехии, куда приехала в гости к "влиятельному мужчине по имени Андрей" — так его описала полиции свидетельница трагедии, подруга Екатерины Татьяна Атемасова, сообщает baza.io.

Апартаменты, где отдыхали Бобкова с подругой, принадлежат бывшему сенатору Совета Федерации, также бывшему генеральному спонсору женского ЦСКА, самарскому бизнесмену Андрею Ищуку.

Ранее Ищук был владельцем холдинга "ВБМ-групп". В 2006 г. он входил в список Forbes с состоянием $200 миллионов. Летом 2008 г. в самарских бизнес-структурах Андрея Ищука возникли проблемы: в ряде СМИ сообщали, что долги холдинга достигали 10 млрд рублей. Позже, в конце 2008 г., стало известно, что все предприятия холдинга "ВБМ-групп" Андрей Ищук продал бизнесмену Сергею Мамедову.

Ищук поселился в Праге. Что же касается апартаментов, где произошел несчастный случай — они расположены недалеко от городка Градец-Кралове. Туда он пригласил отдохнуть Татьяну Атемасову, а она прихватила с собой Екатерину Бобкову.

Девушки приехали в Чехию отмечать День Победы. Во время гуляний Бобкова смешивала антидепрессанты с алкоголем. По данным местной полиции, в компании нескольких мужчин Екатерина потянулась за сигаретой, не удержалась и вывалилась с четвертого этажа. Девушка получила тяжелые переломы, врачи ввели ее в искусственную кому.

Бобкова — участница вечеринки Кокорина и Мамаева в ночь на 8 октября. Она отдыхала вместе с подругами в клубе "Эгоист", а потом присоединилась к компании футболистов. Позже она стала свидетельницей двух драк, в результате которых игроки оказались в СИЗО.
 

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