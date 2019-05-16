Ирина Близнова и Виктория Шамановская подписали контракты с гандбольной "Ладой"

Капитан "золотой" сборной России в Рио-де-Жанейро Ирина Близнова и спортсменка сильнейшего белорусского клуба "Гомель" Виктория Шамановская подписали контракты с гандбольной "Ладой", сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Возобновляющая игровую карьеру трехкратная чемпионка суперлиги Ирина Близнова в составе тольяттинского клуба дважды побеждала на чемпионатах мира, выступала на трех Олимпиадах и носит множество других почетных титулов. Прославленная гандболистка по прибытии в августе 2016 г. из Рио громко заявила о своем уходе из большого спорта, много занималась всевозможными рекламно-имиджевыми акциями по линиям ФГР и "Лады", и не только ими.

С августа 2017 г. она является советником по развитию спорта и физической культуры главы администрации Тольятти, с октября 2017 г. занимает еще одну общественную должность — координатора по развитию ГК "Лада", а с прошлой осени еще и трудится ведущим преподавателем по специальности "Физическая культура" и руководителем Центра внеучебной деятельности в Тольяттинском экономико-технологический колледже.

Виктория Шамановская на сегодня успешно провела 38 матчей за сборную Беларуси и забила 82 гола. Она станет первой после длительного перерыва иностранкой в тольяттинском коллективе.

Виктория родилась 8 августа 1993 г. в Минске. В гандбол пришла в 15 лет, а до этого четыре года увлеченно занималась конным спортом. Последние шесть сезонов провела за клуб "Гомель" из одноименного города, в который перебралась из минского "Аркатрона", где начинала профессиональную карьеру.

В нынешнем чемпионате РБ Шамановская забивает в среднем по 4,5 гола за игру. 25-летняя спортсменка признавалась лучшим линейным чемпионата Республики Беларусь и является топ-бомбардиром "Гомеля" (159 голов после 35 игр) и четвертым в общем списке снайперов турнира.