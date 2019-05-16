16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Медучреждения передумали разрывать отношения с "Реавизом" Под руководством Геннадия Котельникова СамГМУ стал вузом инновационного типа Поздравления в адрес СамГМУ прислали коллеги из Ставропольского медуниверситета В Самарской области запустят программу профилактики среди людей старшего возраста Самарская область станет пилотным регионом для оценки питания жителей

Здравоохранение Общество

Заболеваемость менингитом в России растет

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 346
Версия для печати

24 апреля - международный День борьбы с менингитом. Весь месяц по всему миру проводят образовательные и просветительские мероприятия, направленные на повышение информированности населения о менингококковой инфекции (МИ). С каждым годом все большее число людей поддерживает эту инициативу, начатую 10 лет назад Конфедерацией по борьбе с менингитом (Confederation of Meningitis Organisations (CoMO).

Для России эта проблема также актуальна: заболеваемость менингококковой инфекцией в РФ за 2018 год (в сравнении с 2017-м) выросла на 10%.

Менингококковый менингит - опасное и тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением мягких оболочек головного и спинного мозга. Самый опасный из всех видов менингитов - менингококковый. Он начинается с симптомов, очень похожих на ОРВИ, и поэтому зачастую не диагностируется в первые часы. Порой его диагностируют только на этапе появления характерной сыпи. Инфекция развивается стремительно и за сутки может унести жизнь человека или привести к серьезным и необратимым последствиям. Особенно опасен менингит для детей раннего возраста (до 5 лет), подростков и молодых взрослых.

По статистике, каждый пятый заболевший менингококковым менингитом умирает. У 63% погибших смерть наступала в течение 24 часов от начала заболевания. Среди переболевших менингококковой инфекцией и менингококковым менингитом у 20% формировалась стойкая инвалидность.

Один из распространенных способов профилактики инфекционных заболеваний - вакцинация. Современные конъюгированные вакцины направлены на предупреждение возникновения менингококковой инфекции и менингококкового менингита у детей (даже самого раннего возраста), подростков и взрослых.

В России вакцинация против менингококковой инфекции пока не включена в Национальный календарь, но входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям. Согласно санитарным правилам по менингококковой инфекции (СП 3.1.3542-18), к группам высокого риска инфицирования и заболевания менингококковой инфекцией относятся дети до 5 лет включительно, подростки 13-17 лет, призывники, медицинские работники по профилю "инфекционные болезни", лица, проживающие в общежитиях, и другие. В нашей стране доступны вакцины от менингококковой инфекции и менингококкового менингита для взрослых, подростков и детей с 9-месячного возраста.

Бороться с инфекцией лучше вместе.

#вместепротивменингита #предупредитьменингит #предупреждензначитвооружен

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2