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Преступления Происшествия

В Самаре сотрудниками ГИБДД задержан подозреваемый в краже автомобиля

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками Госавтоинспекции на 23 км Московского шоссе был остановлен автомобиль, который буксировал на тросе легковушку ВАЗ-2106. На автомобиле не горели габаритные огни и отсутствовал знак аварийной остановки. При сборе административного материала и проверки документов по базе данных полицейские установили, что молодой человек, сидевший за рулем ВАЗ-2106, не является владельцем данного транспортного средства.

Полицейские установили личность владельца и связались с ним. Хозяином машины оказался 52-летний житель города Тольятти. Мужчина сообщил полицейским, что накануне вечером он припарковал автомобиль во дворе дома — о дальнейшей судьбе имущества ему не известно.

18-летний молодой человек, ранее судимый за совершение имущественных преступлений, был задержан правоохранителями и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания и рассказал, что приехал в Тольятти из Самары по делам, в одном из дворов увидел машину, вскрыл двери, завел двигатель автомобиля и начал движение в направлении города Самара. По пути машина сломалась, из-за чего он попросил знакомых приехать и довезти транспортное средство на буксире и впоследствии был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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