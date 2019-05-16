На станции Похвистнево мужчина украл с вагона воздухораспределитель

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Похвистнево задержали местного жителя, который похитил магистральную часть воздухораспределителя с вагона, находящегося на территории железнодорожной организации, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.

Полицейские уточнили, что задержанный ранее судимый 39-летний мужчина планировал продать похищенную деталь в один из пунктов приема металла. Сумма причиненного ущерба составила более 10 тыс. рублей. В связи со случившимся группой дознания линейного отдела полиции на станции Похвистнево возбуждено уголовное дело о краже по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, — лишение свободы на срок до двух лет.