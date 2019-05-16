В сызранской больнице скончался мужчина, жестоко избитый в подъезде

В Центральной городской больнице Сызрани скончался 35-летний мужчина, поступивший туда 14 мая с многочисленными травмами от побоев, сообщает ktv-ray.ru.

Известно, что в доме №95 на пр. Гагарина произошла драка. Жильцы, увидевшие мужчину с окровавленной шеей, подумали, что он получил ножевое ранение, и вызвали "скорую".

"На самом деле рана на шее оказалась небольшой. Мужчина жаловался на многочисленные ушибы от избиения. Ночью у него открылось внутреннее кровотечение, и несчастный скончался в реанимации, предположительно, от разрыва селезенки", - сообщил изданию источник в чрезвычайных службах.

Точную причину смерти установят специалисты после вскрытия.