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Преступления Происшествия

Три главы сельских поселений стали фигурантами уголовных дел в Похвистневском районе

ПОХВИСТНЕВО. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистневском районе в отношении трех глав сельских поселений возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, в трех сельских поселениях руководители подписали акты о приемке выполненных работ по замене водопроводных сетей. Фактически же работы выполнены не были. В результате подрядчик получил более 590 тыс. рублей.

Двум из попавших под подозрение муниципальных служащих 64 года, одному - 49 лет.

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