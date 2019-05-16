Три главы сельских поселений стали фигурантами уголовных дел в Похвистневском районе

В Похвистневском районе в отношении трех глав сельских поселений возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, в трех сельских поселениях руководители подписали акты о приемке выполненных работ по замене водопроводных сетей. Фактически же работы выполнены не были. В результате подрядчик получил более 590 тыс. рублей.

Двум из попавших под подозрение муниципальных служащих 64 года, одному - 49 лет.