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Преступления Происшествия

Бывших оперативников УГРО будут судить за покушение на мошенничество и передачу взятки

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре направили в суд Красноглинского района уголовное дело бывшего старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и бывшего старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела УГРО ОП №8 У МВД России по Самаре. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Первого из них обвиняют по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"), второго - по п. "б" ч. 3 ст. 291-1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в крупном размере").

По версии следствия, 4 ноября 2018 г. двое обвиняемых в квартире на ул. Евгения Золотухина в мкр Крутые Ключи получили через посредника часть "взятки" - 50 тыс. руб. - от подозреваемого в причинении тяжких травм. За это полицейские обещали не проводить оперативно-розыскные мероприятия по его делу.

8 ноября полицейские в автомобиле около ТЦ "Управа" получили через того же посредника 550 тыс. рублей. Уже после этого их задержали сотрудники ФСБ.

Напомним, изначально сообщалось о задержании трех сотрудников полиции. А депутат Госдумы Александр Хинштейн говорил о задержании четырех полицейских.

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