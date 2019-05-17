Самолет, летевший с Кипра в Самару, совершил вынужденную посадку в Краснодаре

Пассажирский самолет, следовавший из кипрского города Ларнаки в Самару, совершил вынужденную посадку в Краснодаре в ночь на пятницу, сообщил tass.ru официальный представитель авиакомпании "Россия".

"Рейс N5840 Ларнака - Самара произвел вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за срабатывания одного из датчиков. Пассажирам были оказаны услуги согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании", - рассказал собеседник.

Он уточнил, что затем, в 3:17, самолет вылетел из Краснодара.