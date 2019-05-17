Болгарская делегация прибыла в Самару для участия в историческом фестивале

В Самарскую область для участия в международном фестивале "Самарское знамя" прибыла делегация из Республики Болгария. В ее состав вошли руководители крупных общественных организаций: Болгарского национального движения "Русофили", национального движения "Традиция", Софийского клуба национального движения "Традиция", международной славянской общины "Перун", журналисты, деятели культуры, участники военно-исторической реконструкции - всего около 30 человек.

В частности, в составе делегации - руководитель болгарского национального содружества "Традиция" Ивайло Танчев. Болгарские средства массовой информации представляет Ивайло Шопски - известный болгарский журналист, основатель единственного в мире передвижного Дома культуры "Баштино огнище" ("Родительский очаг"), который за годы существования объехал 127 населенных пунктов Болгарии. Ивайло - автор 10 исторических книг, посвященных русско-турецкой войне. Среди участников группы реконструкторов - Илиян Илиев, заведующий хирургическим отделением Военно-медицинской академии Болгарии.

Есть среди участников делегации люди, чья студенческая молодость прошла в Куйбышеве-Самаре: Михаил Михайлов искренне считает, что многому в своей жизни он обязан именно нашему городу. Здесь он получил высшее образование, благодаря которому у него в Болгарии свой бизнес. После 23 лет разлуки он рад вновь посетить знакомый город.

Болгарское народное творчество на фестивале представит народная певица Болгарии, лауреат престижных европейских фольклорных песенных конкурсов Светла Дукатева, которая исполнит народные болгарские песни а капелла на берегу Волги.

Самой юной участницей делегации, представителем нового поколения болгар является четырнадцатилетняя Михаэла Кирилова - актриса детско-юношеского театра "Мускетраи" ("Мушкетеры").

В фестивале также примут участие гости из регионов Российской Федерации - представители Московской, Ленинградской и Орловской областей.

Напомним, 18 мая в Самаре пройдет международный фестиваль "Самарское знамя", посвященный событиям русско-турецкой войны и освободительного движения болгарского народа против турецких завоевателей в 1876-1878 гг. Основные события программы фестиваля развернутся в 12:00 в Струковском саду (ул. Красноармейская, 2, площадка у грота), где состоится реконструкция событий времен русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и будут воссозданы эпизоды боевых действий между турецкими и русско-болгарскими отрядами, а также момент вручения Самарского знамени самарской делегацией представителям болгарского ополчения.