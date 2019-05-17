16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На строительство Фрунзенского моста уйдет около 5 тыс. кубометров бетона Капремонтом участка от ул. Ветлянской до Кировского моста займется "Самаратрансстрой" В Тольятти хотят построить новую железнодорожную станцию в районе ТРК "Парк Хаус" Строительство железной дороги в ОЭЗ "Тольятти" обойдется в 1,4 млрд рублей Компания "Обход Тольятти" подала документы для концессии по Климовскому мосту

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Игра престолов" стала главным хитом "Интерактивного ТВ" от "Ростелекома" во время майских праздников

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 224
Версия для печати

В майские праздники самарские пользователи "Интерактивного ТВ" "Ростелекома" заказали около трех тысяч кинофильмов в "Видеопрокате". Это на треть больше, чем в среднем за десять дней любого месяца.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Сергей Серов, заместитель директора Самарского филиала "Ростелекома" - директор по работе с массовым сегментом:

"Домашние просмотры фильмов с родными и близкими дарят теплые эмоции и живое общение. Мы стараемся максимально разнообразить контент "Видеопроката", чтобы у телевизора было интересно всей семье. Особенно часто к сервису обращаются в каникулы и праздники. Повышенный интерес у зрителей вызывают кинопремьеры, которые можно заказать практически сразу после выхода в кинотеатрах и задолго до трансляции на телеэкранах".

Наибольшей популярностью у жителей региона пользовался сериал "Игра престолов". Серии нового, восьмого сезона набрали почти полторы тысячи просмотров. В общей сложности разные эпизоды культовой саги зрители "Интерактивного ТВ" заказывали около четырех тысяч раз.

Самыми востребованными художественными фильмами стали российская военная драма "Спасти Ленинград", испанская приключенческая лента "Затерянные во льдах" и американский фантастический боевик "Росомаха: Бессмертный". Абоненты предпочли смотреть картины в формате HD.

Юные зрители в длинные выходные выбирали мультипликационные сериалы "Буренка Даша", "Щенячий патруль" и "Приключения Ам Няма".

Сервис "Видеопрокат" доступен абонентам в меню ТВ-приставки. Любимый фильм можно приобрести в постоянное пользование либо взять в аренду на 48 часов. При помощи функции "Управление просмотром" кино можно ставить на паузу и пересматривать полюбившиеся моменты.

Подробную информацию об "Интерактивном ТВ" можно получить в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома", по бесплатному номеру 8-800-1000-800, а также на сайте samara.rt.ru.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2