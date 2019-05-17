В Отрадном у непристегнутого пассажира Datsun изъяли 70 пакетиков синтетики

В среду, 15 мая, в Отрадном сотрудники ДПС задержали автомобиль, у пассажира которого оказалась при себе крупная партия наркотиков, сообщает ГУ МВД по самарской области.

Правоохранители остановили Datsun on-DO, в котором на переднем сиденье находился пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности. При сборе административного материала, мужчина начал заметно нервничать. Установив личности по предъявленным документам, стражи порядка приняли решение провести личный досмотр находившихся в автомобиле людей. В присутствии понятых в боковом кармане брюк пассажира такси полицейские обнаружили и изъяли 70 полимерных пакетов с веществом красного, синего и черного цвета. Для дальнейшего разбирательства пассажир был доставлен в ОВД.

Сотрудник следственно-оперативной группы направил пакеты с веществом на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятым является наркотическое вещество синтетического происхождения общей массой 57,1 гр., что является крупным размером.

По данным оперативников, задержанный — житель Самары, зарегистрированный в г. Абдулино Оренбургской области. Установлено, что изъятые запрещенные вещества молодой человек планировал сбыть на территории Самарской области, но был задержан сотрудниками полиции.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление фактов противоправной деятельности задержанного.