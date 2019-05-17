В Самаре будут судить женщину, продававшую алкоголь без лицензии

Отделом дознания отдела полиции № 2 Управления МВД России по Самаре завершено расследование с направлением в суд уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в незаконной розничной продаже алкоголя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Дознанием установлено, что в марте 2018 г. 53-летняя ранее не судимая жительница областного центра, осуществляющая торговлю в павильоне, расположенном на ул. Ветлянской, была подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. за осуществление незаконной розничной продажи алкогольной продукции. Из собранных материалов следует, что после вышеуказанных событий женщина не оплатила назначенный судом штраф. Более того, незаконной деятельностью она заниматься не прекратила и в октябре прошлого года вновь осуществила продажу алкоголя. В ходе допроса подозреваемая не стала отрицать своей вины и призналась, что данную продукцию она закупала небольшими партиями и после наценки продавала посетителям торговой точки, не имея при этом разрешительных документов на продажу данного вида товаров. О том, что это противозаконно, как пояснила подозреваемая, ей было известно.

По результатам дознания 53-летней жительнице Самары было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции". В настоящее время уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу.