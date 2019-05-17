В жилом доме на ул. Дыбенко загорелись балконы

В пятницу, 17 мая, около 19:00, стало известно, что с торца дома № 124 по ул. Дыбенко в Самаре загорелся балкон. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На размещенном самарцами видео запечатлено, как пламя распространяется по балкону второго этажа, а потом переходит на балкон третьего этажа. Пожарных на месте происшествия не видно.

В восьмом часу вечера в соцсетях появились фотографии очевидцев, где было зафиксировано, что пожар потушен. Обгоревшие ограждения балконов сбросили на асфальт. На месте происшествия находятся пожарные машины и автомобиль "скорой помощи".

Данных о масштабе пожара и пострадавших сейчас нет.

Обстоятельства случившегося уточняются.