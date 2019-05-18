В Приволжском районе задержали двух рыбаков

В Приволжском районе полицейские возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча водных биоресурсов". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В начале мая полицейские задержали 43-летнего жителя Сызрани. В месте нереста на протоке левого берега Волги, в районе с. Обшаровка, мужчина использовал запрещенные рыболовные снасти "экран". Общая сумма ущерба, причиненного государственным рыбным запасам, составила 10 тыс. рублей.

Аналогичное нарушение правоохранители обнаружили, когда патрулировали берег в районе с. Софьино. 64-летний местный житель ловил рыбу сетью. Материальный ущерб составил 4,5 тыс. рублей.

У подозреваемых изъяли пойманную рыбу, снасти и лодку. Оба задержанных сказали, что ловили рыбу для личного употребления.