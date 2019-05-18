Водитель "Нивы" врезался в "Газель" и съехал в кювет

В Самарской области 17 мая на подъездной дороге к Оренбургу от трассы М-5 произошло ДТП с участием "Нивы" и "Газели". Об этом сообщает guberniatv.ru.

56-летний водитель "Нивы" выехал на встречную полосу на участке, где обгон запрещен, и столкнулся с попутной "Газелью", которую и пытался объехать. После удара внедорожник вылетел в правый кювет и перевернулся.

По данным полиции, водитель "Нивы" был пьян.

Управлявшего вазовской легковушкой мужчину госпитализировали с травмой головы, ушибами позвоночника и ноги.