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Преступления Происшествия

Сотрудницу ювелирного магазина подозревают в хищении денег

ЖИГУЛЕВСК. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске в отношении 27-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, с 2018 г. по апрель 2019 г. продавец ювелирного отдела похитила вверенные ей 24,8 тыс. рублей. С заявлением в полицию обратилась директор торговой точки. Предположительно, женщина растратила средства, предназначавшиеся для оплаты аренды.

Во время опроса задержанная полностью признала вину и рассказала, что потратила деньги на личные нужды.

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