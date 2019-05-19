Сотрудницу ювелирного магазина подозревают в хищении денег

В Жигулевске в отношении 27-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, с 2018 г. по апрель 2019 г. продавец ювелирного отдела похитила вверенные ей 24,8 тыс. рублей. С заявлением в полицию обратилась директор торговой точки. Предположительно, женщина растратила средства, предназначавшиеся для оплаты аренды.

Во время опроса задержанная полностью признала вину и рассказала, что потратила деньги на личные нужды.