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Преступления Происшествия

Жителя Приволжского района могут наказать за фиктивную регистрацию мигранта

ПРИВОЛЖЬЕ. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском районе 38-летнего безработного местного жителя подозревают в фиктивной регистрации мигрантов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, мужчина фиктивно постановил на учет гражданина соседнего государства. При этом хозяин жилища знал, что мигрант не будет жить там. По данным полиции, специалисты миграционного пункта ОМВД России по Приволжскому району даже предупредили сельчанина об ответственности за нарушение миграционного законодательства.

По ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ") возбудили уголовное дело.

Гид потребителя

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