В Самаре тушили пожар в административном здании колонии ИК-5

В воскресенье, 19 мая, около 23:00 возник пожар в одном из зданий колонии ИК-5, что на ул. Утевская в Куйбышевском районе Самары, об этом сообщили в оперативных структурах.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс с правоохранительных органах, пожар возник в кабинете третьего этажа административного здания, которое находится за территорией колонии. На место происшествия приезжало много пожарных нарядов. Но фактически, чтобы затушить небольшой очаг возгорания, понадобился один пожарный автомобиль.

По данным оперативных структур, во время пожара никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.