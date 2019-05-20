Гандбольная "Лада" проиграла первый матч финала плей-офф

В первом матче финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" уступила в дополнительное время "Ростов-Дону" из Ростова-на-Дону — 31:34 (14:15, 27:27), сообщает пресс-служба автозаводчанок.

"Лада" (Тольятти) — "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) — 31:34 (14:15, 27:27). Тольятти. УСК "Олимп". Семиметровые: 6/4-4/4. Штраф: 4-6 мин. Судьи: Володьков, Зотин (оба — Ставрополь). "Лада": Лагина (4/20=20%), Уткина (5/23=21%); Фомина — 2, Горшкова — 3 (2 мин.), Какмоля, Михайличенко — 6/2 (2 мин.), Дмитриева — 12/2, Гайдук — 5, Щербак, Кирдяшева, Амельченко, Новоселова, Гафонова — 2, Тарасова — 1. "Ростов-Дон": Мехдиева (0/5=0%), Седойкина (12/38=31%); Манагарова — 5, Сень — 3 (4 мин.), Аббинг — 11/4 (2 мин.), Вяхирева — 7, Судакова, Макеева — 4, Калиниченко, Таженова — 1, Кожокарь, Кузнецова — 2, Борщенко — 1.