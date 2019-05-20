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Здравоохранение Общество

СамГМУ со 100-летним юбилеем поздравили выпускники

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Все врачи Приволжской центральной районной больницы - выпускники Самарского государственного медицинского университета. И в этот знаменательный день они обратились к родному вузу, его коллективу и ректору Геннадию Котельникову со словами благодарности и добрыми пожеланиями.

"Мы поддерживаем с вузом постоянную связь и пополняем свои профессиональные знания, - говорится в поздравлении, подписанном главным врачом ГМУЗ СО "Приволжская ЦРБ" Ниной Парамоновой. - Самарский медуниверситет прошел большой и славный путь, задавая и сохраняя стандарты образования. Профессорско-преподавательский состав вуза всегда отличали не только высокий профессионализм, но и творческий инновационный подход к научной и педагогической деятельности, воспитанию плеяды врачей, заложивших основу самарского здравоохранения. Уникальные научные школы работают на принципах, созданных в университете, и мы используем их в своей повседневной врачебной практике.

СамГМУ стал настоящим флагманом в подготовке высококлассных специалистов не только самарского здравоохранения, но и многих других регионов страны.

Хочется сказать родному вузу самые теплые слова благодарности за путевку в жизнь, которую он дал тысячам специалистов".

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