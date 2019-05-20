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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Дом.ru Бизнес" разработал обучающие ролики по интеллектуальному видеонаблюдению

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" разработал инструкции в видеоформате специально для удобства корпоративных пользователей "умного" видеонаблюдения. Короткие сюжеты с пошаговыми действиями по настройке и управлению услугой доступны на официальном YouTube-канале оператора.

Шесть информационных роликов об основных функциях облачного видеоконтроля подробно рассказывают о преимуществах услуги и наглядно демонстрируют простоту управления сервисом. Инструкции описывают следующие возможности:

Видеонаблюдение - современное облачное решение с функциями аналитики. Услуга позволяет представителям малого и среднего бизнеса контролировать работу компании из любой точки мира, проводить мониторинг и анализировать различные показатели, обеспечить комплексную безопасность по доступным ценам.

В рамках услуги клиент может просматривать изображения и данные с видеокамер в режиме реального времени и в записи, через браузер и с мобильных устройств на базе iOS и Android, получать уведомления о режиме работы камер. Сервис позволяет воспроизводить и записывать звук, хранить видео в HD- или Full HD-качестве в защищенном облаке до 45 дней, скачивать изображение на компьютер и размещать трансляцию видеопотока в Интернете.

В облачной витрине доступны модули видеоаналитики - наборы интеллектуальных детекторов для безопасности сотрудников и бизнеса: детектор лиц, звука, движения, саботажа, огня и дыма, оставленных предметов. Дополнительно можно подключить счетчик посетителей, построение тепловых карт и контроль активности персонала.

Для управления услугой достаточно иметь выход в Интернет - все настройки производятся в личном кабинете корпоративного клиента. При подключении оператор монтирует и настраивает систему "под ключ", а удобные инструкции помогут клиенту адаптировать сервис под задачи своего бизнеса.

Подробное описание услуги и ее возможностей доступно на сайте.

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