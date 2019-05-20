При пожаре в Междуреченске погиб мужчина

В понедельник, 20 мая, в 01:08 в пожарную охрану поступила информация о возгорании надворных построек на ул. Железнодорожной, 17 в пгт. Междуреченск в Сызранском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 60 кв. метров. В его тушении участвовали шесть человек, которые, используя две спецмашины, ликвидировали огонь в 01:45.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области, в результате пожара погиб 58-летний мужчина.

Причины гибели человека устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возгорания и ущерб.