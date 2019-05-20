Двух полицейских из Похвистневского района будут судить в Оренбургской области

В Оренбургской области завершено предварительное следствие в отношении 34-летнего и 48-летнего бывших инспекторов ДПС МО МВД России "Похвистневский". Их обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. "а", "б" ч.5 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.

По версии следствия, утром 14 октября 2018 г. инспекторы на территории Похвистневского района остановили автомобиль ВАЗ-2114 под управлением нетрезвого 26-летнего жителя Абдулино. Кроме того, ранее мужчину уже лишили водительских прав. Правоохранители потребовали у него взятку 30 тыс. руб., пообещав, что водитель избежит административной и уголовной ответственности.

Мужчина согласился и предложил доехать до дома. Полицейские приехали вместе с ним в Абдулино. Но получить деньги они не успели, так как автомобилист сообщил о вымогательстве правоохранителям. Подозреваемые скрылись, их задержали сотрудники местного отдела полиции на территории с. Асекеево Оренбургской области.

Обвиняемые вину не признали, один из них пояснил обстоятельства своего участия, второй воспользовался ст. 51 Конституции РФ. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.