Пожилой мужчина погиб при пожаре на ул. Ленинской в Самаре

В понедельник, 20 мая, около 10:15, начался пожар на ул. Ленинской в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел частный дом на площади 80 кв. м.

В борьбе с огнем участвовали 23 человека, использовалось шесть спецмашин. Во время тушения пожарные эвакуировали из здания пять человек. Пожар удалось ликвидировать в 11:02.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, во время пожара погиб 77-летний мужчина. Причину гибели человека устанавливают. Выясняют обстоятельство возникновения пожара и причиненный им ущерб.



