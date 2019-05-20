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ДТП Происшествия

Полиция разыскивает водителя, сбившего женщину в Богатовском районе

БОГАТОЕ. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Богатовском районе полицейские разыскиваю водителя, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

19 мая в больницу с многочисленными травмами попала 51-летняя женщина.

Авария, в которой она пострадала, произошла около 22:00 около пос. Центральный. Автомобилист ехал, предположительно, на Renault Logan, по дороге Кинель — Богатое — Борское в направлении Самары. На 49 км он сбил женщину, которая была на проезжей части, но не собиралась ее переходить. Водитель скрылся, не оказав помощь пострадавшей.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о ДТП или личности водителя, обращаться по телефонам: 8(846)672-13-80 или 020 (102).

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