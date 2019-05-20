Самарский журналист стал бронзовым призером окружного этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее"

"Ростелеком" подвел итоги регионального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее" в Приволжском федеральном округе. Конкурс для региональных журналистов и блогеров, пишущих о новых технологиях, проводился восьмой год в партнерстве с компанией Ericsson. Победитель прошлогоднего конкурса Алексей Лисовицкий - вновь в числе лучших.

Победителями и призерами признаны:

в номинации "Печатная пресса"

в номинации "Радио и ТВ"

в номинации "Интернет-СМИ"

в номинации "Социальные медиа"

От участников в Приволжском федеральном округе на конкурс поступила 321 работа - вдвое больше, чем в прошлом году. Наибольшую активность проявили журналисты из Татарстана, подав на конкурс свыше 60 материалов. Самой популярной оказалась номинация "Интернет-СМИ" (144 работы). Самыми высокими оценками члены жюри отметили работу Дианы Авакян, корреспондента ИА "Татар-информ".

Евгений Афанасьев, главный редактор журнала IT-News и член жюри регионального этапа конкурса в ПФО:

- Я благодарен "Ростелекому" за возможность получить "моментальный снимок" всех СМИ Поволжья, работающих сегодня над IT-тематикой. Более 300 конкурсных работ журналистов и блогеров дают полное представление о том, как идет процесс "цифровизации" российских регионов, куда и зачем мы движемся. Также признателен всем, кто смог продемонстрировать высокий творческий потенциал в жестких рамках заданных форматов".

Итоги федерального этапа конкурса будут подведены 18 июня 2019 года в Москве. Победители отправятся в штаб-квартиру компании Ericsson.

Официальный хештег конкурса #eFuture, сайт конкурса www.smi.rt.ru.