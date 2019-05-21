Самарчанка незаконно получила почти 2 млн руб. социальных выплат

К участковым уполномоченным полиции поступила информация о возможной неправомерной выплате субсидий гражданам в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий 2014-2017 гг. на период до 2020 г.", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе проверки стражами правопорядка установлено, что подозреваемая - безработная 50-летняя местная жительница - из корыстных побуждений решила путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений совершить хищение федеральных бюджетных средств в рамках реализации вышеуказанной программы для улучшения жилищных условий. В начале 2014 г. женщина, сославшись на тяжелое материальное положение семьи и наличие троих на тот момент несовершеннолетних детей старше 14 лет, договорилась о фиктивном оформлении на работу без начисления ей заработной платы и без выполнения функциональных обязанностей. В ее в трудовую книжку была внесена соответствующая запись.

После этого необходимые документы были направлены в минэкономразвития Самарской области. По результатам рассмотрения ей выдали свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. В соответствии с условиями программы, была определена социальная выплата (более 1,8 млн руб.) на строительство дома.

Также подозреваемой был предоставлен необходимый пакет документов на строительство жилого дома (договор подряда, сметная документация). Для перечисления денежных средств она открыла банковский счет, на который в конце 2014 г. поступили денежные средства. После этого почти всю незаконно полученную сумму подозреваемая перечислила подрядчику за выполненные работы по строительству дома в с. Елховка Самарской области. Ранее данная семья проживала в том же селе, но в другом доме. В настоящее время семья проживает в построенном двухэтажном коттедже, все трое детей достигли совершеннолетия. Сын с семьей проживает на севере, дочери - в Самаре. Супруг подозреваемой работает вахтовым методом в нефтяной отрасли на севере, подозреваемая - у индивидуального предпринимателя в Самаре. По информации правоохранителей, семья подозреваемой неблагополучной не является, в поле зрения полиции ранее не попадала.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.