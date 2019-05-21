Самарец поссорился с сожительницей и пошел грабить магазин

В Самаре перед судом предстанет 28-летний местный житель, которого обвиняют в разбойном нападении на магазин, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных материалов следует, что 1 января 2019 г. в магазин на ул. Победы около девяти часов вечера зашел мужчина, скрывающий лицо одеждой, в руках он держал пистолет. Передернув затвор, мужчина направил его на одну из работниц магазина и потребовал выдать ему деньги. Продавец и кассир отдали имеющуюся в магазине наличность. Впоследствии установлено, что добычей нападавшего стали около 3 тыс. рублей. После того, как злоумышленник скрылся, работницы магазина сообщили о случившемся в полицию. Оперативный дежурный незамедлительно направил на место происшествия следственно-оперативную группу и ориентировал на розыск нападавшего экипажи наружных служб полиции, Росгвардии и общественных объединений правоохранительной направленности.

"По прибытию на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр, изъяли записи с камер видеонаблюдения. С целью установления и опроса возможных очевидцев, проведены обходы домов и торговых точек, расположенных рядом с местом происшествия. Сотрудники уголовного розыска, располагая данными о внешности нападавшего, отрабатывали пути его возможного передвижения", - сообщил начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн.

Ночью разыскиваемый мужчина пришел в полицию и написал явку с повинной. С его слов, вечером он поругался с сожительницей и ушел из дома, прихватив пневматический пистолет. Зашел в ближайший к дому магазин, похитил деньги. Осознав, что совершил преступление, признался в содеянном сожительнице, после чего обратился в отдел полиции.

Признание самарца подверглось тщательной проверке. Часть похищенных денежных средств сотрудники полиции обнаружили в доме подозреваемого. Остальное, как следовало со слов задержанного, он потратил на такси. Одежду, в которой предполагаемый злоумышленник был одет в момент нападения, полицейские обнаружили в подвале одного из домов на ул. Дыбенко. Там же нашли и орудие преступления. Согласно заключению эксперта, изъятый пистолет является пневматическим оружием.

По результатам проведенной работы отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по городу Самаре было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой". Свою вину обвиняемый признал в полном объеме, в содеянном раскаялся и добровольно возместил причиненный материальный ущерб. По данным полиции, мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, работал в частной охранной организации.