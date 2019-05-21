Кредиторы банкротящейся фирмы хотели незаконно присвоить 300 млн рублей

В Самаре возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство выяснило, что были допущены нарушения во время процедуры банкротства ЗАО "Рейд-1", когда бывшим работникам должны были вернуть задолженность по зарплате — более 42 млн рублей.

По данным ведомства, руководители юридических лиц — кредиторы пытались путем отступного незаконно забрать в собственность ООО "Орион" имущество "Рейд-1" (земельные участки, комплекс зданий) стоимостью более 300 млн руб. при наличии кредиторской задолженности около 300 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.