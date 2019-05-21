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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

РКЦ "Прогресс" получил заказ на 10,4 млрд рублей

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "РКЦ" "Прогресс" изготовит и поставит восемь ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС" и транспортных пилотируемых кораблей "Союз МС". Начальная цена контракта составила 10,45 млрд руб., сообщается в результатах закупки Роскосмоса.

Фото: Роскосмос

Исполнить заказ самарское предприятие должно до 25 ноября 2021 года. Большую часть суммы - 6,1 млрд руб. - РКЦ получит уже в этом году, в следующем - 1,5 млрд и остальное в 2021 году. Финансирует заказ федеральный бюджет.

Напомним, ракетно-космический центр "Прогресс" завершает производство ракеты "Союз-ФГ", в которой используются украинские комплектующие, и полностью переходит на изготовление ракет "Союз-2" с российскими компонентами.

Последние пуски "Союза-ФГ" предполагается совершить в течение 2019 года, а с начала 2020 г. запускаться будут только ракеты-носители семейства "Союз-2" - "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" и "Союз-2.1в".

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