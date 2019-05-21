Институт инновационного развития СамГМУ отметил первый юбилей

Институту инновационного развития СамГМУ, создающему прорывные медицинские и образовательные разработки, в этом году исполнилось пять лет. Уникальным оборудованием, разработанным самарскими учеными-медиками и инженерами, уже оснащены клиники, реабилитационные центры, образовательные учреждения.

Как удалось внутри университета организовать высокотехнологичный научно-производственный процесс от генерации инновационной идеи до доведения разработки до потребителя, рассказал директор Института, профессор РАН Александр Колсанов.

- Запустить и отладить процесс создания инноваций - насколько сложно это было сделать за такой короткий срок?

- Пять лет - относительно небольшой возраст в сравнении со 100-летней историей СамГМУ. Но время диктует свои правила: мир быстро меняется, технологии развиваются, и наша задача - их создавать и внедрять, а не просто быть их потребителями. Самарский государственный медицинский университет включился в процесс создания инновационных продуктов на стыке медицины и IT-технологий и значительно преуспел в этом. Безусловно, стратегически важным шагом было создание Института инновационного развития в 2014 году, точнее, его реорганизация из Управления инновационных технологий. Это решение принял наш ректор, академик РАН Геннадий Петрович Котельников, и я очень благодарен ему за доверие, наставничество и постоянную поддержку во всем. Сегодня СамГМУ - один из немногих вузов в России, который обладает эффективной многоуровневой инновационной инфраструктурой, выделяясь по уровню уникальных компетенций даже перед ведущими техническими российскими и зарубежными вузами. Сейчас в рамках выигранного федерального конкурса СамГМУ проходит сложный и важный этап трансформации в университетский центр инновационного и технологического развития.

- Как происходит процесс создания медицинских инноваций?

- Мы взяли за основу проектный подход по принципу "от идеи - в серию". Все подразделения инновационной инфраструктуры вуза - Центр прорывных исследований "IT в медицине", научно-производственный технопарк, 12 малых инновационных предприятий, научно-образовательные центры и лаборатории - работают для создания нужного на рынке медицинских услуг продукта. Более 60 образовательных, научных и клинических подразделений университета сотрудничают с Институтом, оказывая методологическую и экспертную поддержку в своих отраслях знаний, активно включаясь в процесс разработки, апробации прототипов и готовых изделий. Разрабатывая уникальный продукт, мы исходим, прежде всего, из запросов пациентов, врачей, а не делаем то, что ляжет на полку.

- Какие разработки сегодня уже дошли до своего потребителя и где они используются?

- В 2018 году мы вышли на первые продажи наших новых разработок для реабилитации. Тренажер для восстановления людей после инсульта ReviVR поставлен в 20 клиник Самарской области и Москвы. Благодаря технологиям виртуальной реальности и синхронизированной тактильной обратной связи тренажер позволяет запустить "шагательный" рефлекс, восстановить нейронные связи, поврежденные из-за инсульта. Пациент в очках виртуальной реальности и со специальными манжетами на ногах в результате видит, слышит и "чувствует" себя в вертикальном положении.

Другой тренажер ReviMotion поставляется в центры, где проходят реабилитацию дети с различными двигательными нарушениями. Комплекс позволяет заниматься лечебной физкультурой в игровой форме, выполняя движения вслед за детским персонажем на экране. Автоматизированная система контроля при этом формирует индивидуальную карту пациента, помогая врачу следить за улучшением его состояния в динамике. Оба изделия мы передали нашему партнеру - АО "ИМЦ концерна "Вега" (ГК "Ростех") - в серийное производство.

Наш комплекс AUTOPLAN зарегистрирован Росздравнадзором как первая российская система хирургической навигации. Мы провели более 500 успешных операций, помогая врачам планировать хирургическое вмешательство по индивидуальной анатомической 3D-модели и в режиме реального времени прямо в операционной определять зону доступа, границы резекции. Это значительно снижает риск ошибки врача, сокращает кровопотерю, площадь поврежденных тканей, помогая пациенту быстрее восстановиться. Клиническую апробацию система прошла в лучших клиниках страны и зарубежья. Сегодня мы готовимся к расширенному внедрению нашего оборудования в систему здравоохранения Российской Федерации.

В целом, за эти пять лет были созданы и доведены до клинического использования десятки инновационных разработок; в команде Института и на объектах инновационной инфраструктуры трудится более 120 высококлассных специалистов - медиков, инженеров-конструкторов, электроников, программистов, химиков, менеджеров и маркетологов.

- Какими ресурсами обладает Институт для реализации проектов?

- Несколько крупных проектов реализованы благодаря выигранным четырем федеральным грантам - Минпромторга и Минобрнауки России. 12 проектов поддержал Фонд содействия инновациям, три наших проекта - победители федерального конкурса "Развитие-НТИ". Кроме того, существенными для университета являются доходы от выполнения заказов на НИОКР по разработке изделий и программного обеспечения от предприятий реального сектора экономики, отчисления по лицензионным соглашениям, продажи инновационной продукции. Системную поддержку получаем и со стороны правительства Самарской области. Здесь я хочу особо поблагодарить нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, который поддерживает инициативы СамГМУ и развитие инноваций в нашем регионе.

- Губернатор Дмитрий Азаров в своем послании назвал кластер медфармтехнологий драйвером развития Самарской области. Как вы видите роль СамГМУ в развитии этого направления экономики региона?

- Наиболее успешно развивающееся направление работы кластера - "IT-медицина" - становится такой же визитной карточкой области, как аэрокосмическая, нефтехимическая и автомобильная промышленность. Кластер, в котором сегодня более 70 IT-компаний, медицинских и образовательных учреждений, промышленных предприятий, за пять лет вышел на совокупный показатель выручки более 10 млрд рублей, созданы новые высокотехнологичные рабочие места. В рамках работы кластера СамГМУ успешно координирует работу и сотрудничает с предприятиями реального сектора. Результативность такого взаимодействия была не раз отмечена на самом высоком уровне. Созданные нами совместные инновационные изделия в разное время были представлены руководителям федеральных министерств и ведомств, крупнейших профессиональных ассоциаций, представителям бизнес-сообщества. Высоко оценили нашу деятельность вице-премьер РФ Ольга Голодец, министры Вероника Скворцова и Максим Орешкин, первые заместители министров Татьяна Яковлева и Сергей Цыб. На недавней выставке в рамках Дней Самарской области в Москве председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ознакомившись с нашими инновационными изделиями, отметила вклад СамГМУ в развитие российской индустрии высокотехнологичной медицины.

- С какими компаниями реального сектора, клиниками и вузами ведутся совместные проекты?

- В нашей партнерской сети более 50 авторитетных российских и зарубежных организаций. Это и предприятия ГК "Ростех" (концерны "Вега", "Швабе", "Техмаш"), крупные федеральные компании (ПАО Сбербанк, ПАО "Ростелеком", ПАО "МТС"), десятки средних и малых инновационных компаний. Так, на базе Самарского электромеханического завода развернута производственная площадка. Мы передали предприятию в серийное производство несколько своих медицинских изделий по программе "Конверсия" Фонда развития промышленности Минпромторга РФ.

На базе крупнейших российских медицинских центров проходят апробация и внедрение нашего инновационного оборудования. С нами успешно сотрудничают НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского, НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. акад. В.И.Шумакова, центры ФМБА России. Среди самарских лечебных учреждений особо выделю ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова, СОКБ им.

В.Д.Середавина, СОКОД, ГКБ №2 им. Н.А.Семашко, ГКБ №5 г. Тольятти. Из зарубежных медицинских центров у нас налажено эффективное сотрудничество с клиниками городов Дюссельдорфа, Лиона, Сент-Этьена. Активно сотрудничаем с ведущими российскими вузами: МГУ им. М.В.Ломоносова, МГТУ им. Н.А.Баумана, ВШЭ, Самарским университетом им. акад. С.П.Королева, СамГТУ и многими другими.

- Успехи в этом направлении как-то влияют на процесс обучения студентов и лечения пациентов?

- Реализация крупных проектов позволила вывести вуз на качественно новый уровень во всех сферах деятельности. Безусловно, сначала мы внедряем все наши разработки в alma mater. Так, в образовательном процессе успешно используются наши интерактивный стол "Пирогов", 3D-анатомический атлас человека и атлас инструментов, хирургические 3D-симуляторы, тренажеры в виртуальной реальности и многое другое. Также в СамГМУ впервые в России была создана кафедра информационных систем и технологий в медицине и разработаны образовательные программы подготовки студентов и слушателей последипломного образования по современным технологиям. В университетских клиниках широко используются инновационные разработки AUTOPLAN, "Луч-С", оборудование для реабилитации, аддитивные технологии и многое другое.

- Вы участвуете в выборах ректора СамГМУ. Как вы видите развитие университета, какую программу предлагаете?

- СамГМУ является одним из ведущих медицинских университетов России, стабильно входит в число 50 лучших вузов страны. И конечно, своей целью вижу сохранение и развитие всех достижений и привнесение нового с учетом современных трендов.

Совершенно точно скажу, что сохранение и развитие кадрового потенциала вуза будет главным приоритетом. А это будет возможно в том числе за счет повышения материального и социального статуса сотрудников, формирования системы поддержки талантливой молодежи и кадрового резерва. Накопленные в университете традиции, институт наставничества, поддержка сотрудников старшего поколения университета - все это будет фундаментом для развития и внедрения инновационных форматов во всех сферах деятельности СамГМУ.

Подготовка врачей по запросам современного здравоохранения потребует открытия новых направлений, в частности, таких, как медицинская кибернетика и биотехнологии, увеличение часов на практическую подготовку и на обучение современным информационным технологиям. Перейти на качественно новый уровень медицинского образования позволит создание новых уникальных центров по бережливым и дистанционным технологиям, по телемедицине. Будем также развивать сетевые формы обучения с ведущими российскими и зарубежными вузами, формат двойных дипломов, вхождение в международные исследовательские коллективы. Практика зарубежных стажировок преподавателей и студенческих обменов станет систематической, а доля иностранных студентов будет увеличена.

Я вижу новые возможности в создании на базе СамГМУ междисциплинарных научных и инновационных центров превосходства по IT-медицине, биотехнологиям и генетике. Наука будет поддержана материально и технически - закупкой нового оборудования и финансированием фундаментальных исследований как естественнонаучного, так и гуманитарного профиля. Финансовое подкрепление будет обеспечено через создание фонда "Развитие", с помощью которого наши сотрудники смогут получить финансовую и методическую поддержку в публикации научных статей, цитируемых в международных базах, и по ряду других видов научной активности.

Продолжим развивать университет по принципу "технологической долины" за счет участия в формировании региональной экосистемы, кластера медфармтехнологий и новой отрасли экономики "IT-медицина". Будем привлекать к сотрудничеству новых индустриальных партнеров, включая зарубежных, увеличивать число прорывных продуктов и выводить их на рынок. Расширим наше участие в реализации ключевых национальных проектов.

По университетским клиникам подготовлена комплексная программа развития как ведущего медицинского центра в России. Будут системная поддержка сформировавшихся и развитие новых медицинских направлений, стажировки, оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием, расширение участия в программах государственных гарантий и оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи, увеличение числа инообластных пациентов, экспорт медицинских услуг и многое другое. Безусловно, будут приняты меры по повышению заработной платы сотрудникам клиник, по сохранению и привлечению специалистов.

Основная цель предлагаемой мной программы - устойчивое развитие и упрочение позиций вуза как ведущего образовательного, научно-инновационного и медицинского центра страны, драйвера развития российского здравоохранения и экономики региона, вхождение в ведущие мировые рейтинги.

Я горжусь тем, чего мы достигли всем нашим замечательным коллективом, и уверен, что вместе добьемся еще больших успехов в нашей alma mater - СамГМУ!

- Какими качествами должен, на ваш взгляд, обладать ректор медицинского вуза в условиях динамично развивающейся системы здравоохранения, образования, науки и технологий?

- Думаю, руководитель современного вуза - медицинского или любого другого - это человек стратегического мышления и реальных действий, готовый принимать вызовы, быть гибким и с опережением реагировать на изменения, умеющий находить и привлекать средства для развития университета. Только за эти пять лет работы Института инновационного развития в СамГМУ привлечено более 800 миллионов рублей, а разработанные инновационные разработки вуза реализуются в рамках национальных проектов "Здравоохранение", "Образование", "Цифровая экономика". Одним из ключевых является наличие знаний и реального опыта в управленческой сфере. С моей точки зрения, эффективный менеджмент - это 50% успеха в деятельности любой организации. Новые технологии появляются ежегодно, важно отслеживать тренды, быть на гребне волны. Но в этой гонке нужно помнить, что традиции, наставничество, фундаментальная университетская наука и люди, которые их создают и продолжают, - это та прочная основа, на которой и существуют медицина и образование завтрашнего дня.