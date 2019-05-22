В Самаре ликвидирован крупный пожар на ул. Печерская

Во вторник, 21 мая, в 17:25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Печерская, 24, в Октябрьском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели сараи на площади 250 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 37 человек. Пожар удалось локализовать в 17:40, а полностью ликвидировать в 17:45.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что пострадавших нет. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.