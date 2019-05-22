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Пожары Происшествия

При тушении пожара из дома на ул. Революционной эвакуировано 30 человек

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 21 мая, в 17:25 в пожарную охрану поступила информация о возгорании в квартире дома №135 по ул. Революционной в Железнодорожном районе Самары, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи и дверной проем на площади 5 кв. метров. В борьбе с огнем участвовали 11 человек, которые, используя четыре спецмашины, ликвидировали пожар в 17:48.

Как отметили в ГУ МЧС России по Самарской области, во время тушения пожарные эвакуировали из здания 30 человек. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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