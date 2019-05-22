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ДТП Происшествия

В Новокуйбышевске в ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 21 мая, участницей ДТП в Новокуйбышевске стала 33-летняя водитель Kia. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, выезжая с парковки на ул. Промышленности, она не уступила дорогу пересекавшему путь ВАЗ-2110 под управлением 23-летнего парня и столкнулась с ним.

В соцсетях появились фотографии и видео очевидцев. Судя по ним, удар пришелся в правую переднюю дверь "десятки", после чего она отлетела и ударилась в световую опору. Машины сильно деформировались. У Kia, который остановился на середине дороги, сильно разбита передняя часть кузова. А ВАЗ-2110 превратился в груду металла.

По данным полицейских, в аварии пострадали водитель и 30-летний пассажир ВАЗ-2110. Их доставили в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту случившегося ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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