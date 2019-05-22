В индустриальном парке "Преображенка" появятся производство картона и шинный сервисный центр "Мишлен"

На территории индустриального парка "Преображенка" появится завод по производству изделий из бумаги и картона, а также откроется полнофункциональный грузовой шинный сервисный центр под брендом "Сервисная сеть Мишлен", сообщает пресс-служба парка.

Инвестиционное соглашение о реализации проекта "Строительство производственного здания для производства изделий из бумаги и картона" подписано на минувшей неделе между управляющей компанией ИП "Преображенка" - АО "ПромПарки" и ООО "ОКТАВАпринт". Предприятие будет осуществлять полный цикл производства изделий из бумаги и картона от разработки дизайна, изготовления и до выполнения полиграфических работ в соответствии с требованиями заказчиков.

Проектная мощность нового производства, создаваемого на территории индустриального парка, - свыше 10 млн упаковок в год. В ходе реализации инвестиционного проекта предусматривается создание 17 новых рабочих мест.

Также на прошедшей неделе АО "ПромПарки" заключило соглашение с ООО "Регион-Шина 63" о появлении на территории индустриального парка грузового сервисного центра "Мишлен".

Сервисный центр "Мишлен" ориентирован на предложение полного спектра услуг, связанного с обслуживанием шин грузового автотранспорта, спецтех­ники и сельхозтехники. В качестве сопутствующих услуг предполагается использовать один из постов под ремонт подвески, замену масла. Кроме того, на базе грузового сервисного центра проектируется зона мойки гру­зового автотранспорта.

Все услуги будут оказываться в соответствии с действующими стандартами партнерской сети "Мишлен" на высокотехнологичном оборудовании и отвечать совре­менным требованиям обслуживания клиентов и их автомобилей.

Производственные мощности сервисного центра - 20 автомобилей в сутки, пла­нируется выход на полную загрузку мощностей в течение первого года работы.

При реализации проекта планируется создание 12 новых рабочих мест к 2020 г. на территории ИП "Преображенка".