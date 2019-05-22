16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Четыре гандболистки "Лады" вызваны в сборную России Гандбольная "Лада" завоевала серебро чемпионата России "Нова" подписала контракт с диагональным Александром Чефрановым "Нова" подписала контракт с Виталием Васильевым Гандбольная "Лада" проиграла первый матч финала плей-офф

Олимпийские Спорт

Четыре гандболистки "Лады" вызваны в сборную России

ТОЛЬЯТТИ. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати

Алена Амельченко, Дарья Дмитриева, Ольга Фомина и Ольга Щербак из тольяттинской гандбольной "Лады" получили вызов на УТС национальной сборной России для подготовки к контрольным матчам с командой Нидерландов, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

В подмосковном Новогорске главная дружина страны соберется 23 мая. На этот сбор тренерским штабом во главе с Евгением Трефиловым приглашены в общей сложности 27 гандболисток.

Сбор продлится до 30 мая, после чего российская сборная отправится в Нидерланды. Два товарищеских матча действующих вице-чемпионок Европы с голландской командой пройдут 31 мая и 1 июня в городе Алмере. Для россиянок они станут частью подготовки к ноябрьско-декабрьскому чемпионату мира. Очередной "мундиаль" примет японская провинция Кумамото.

Гид потребителя

Фото на сайте

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2