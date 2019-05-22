Четыре гандболистки "Лады" вызваны в сборную России

Алена Амельченко, Дарья Дмитриева, Ольга Фомина и Ольга Щербак из тольяттинской гандбольной "Лады" получили вызов на УТС национальной сборной России для подготовки к контрольным матчам с командой Нидерландов, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

В подмосковном Новогорске главная дружина страны соберется 23 мая. На этот сбор тренерским штабом во главе с Евгением Трефиловым приглашены в общей сложности 27 гандболисток.

Сбор продлится до 30 мая, после чего российская сборная отправится в Нидерланды. Два товарищеских матча действующих вице-чемпионок Европы с голландской командой пройдут 31 мая и 1 июня в городе Алмере. Для россиянок они станут частью подготовки к ноябрьско-декабрьскому чемпионату мира. Очередной "мундиаль" примет японская провинция Кумамото.