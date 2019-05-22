В майские праздники самарцы открыли для себя Сингапур, Сейшелы и Аргентину

Tele2 подвела итоги активности самарских абонентов в международном роуминге во время майских праздников. Число абонентов, выезжавших за границу в период с 1 по 12 мая, выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а объем потребленного ими интернет-трафика увеличился в 3,5 раза.

В этом году в международном роуминге клиенты оператора предпочли звонкам и SMS общение в интернете: общий объем передачи данных за границей увеличился более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такой рост в компании связывают с масштабным расширением географии опции "Безлимитный интернет за границей": за последний год Tele2 увеличила список стран действия услуги до 120. Более того, с апреля этого года абонентам тарифного плана "Премиум" данная опция предоставляется бесплатно: услуга включена в тариф и позволяет пользоваться мобильным интернетом в 120 странах без доплат, не расходуя основной пакет гигабайтов.

Самарские абоненты Tele2 в майские праздники посетили более 80 зарубежных стран, самыми популярными из которых стали Турция, Грузия и Казахстан. В этих странах побывала почти половина самарских клиентов оператора, выезжавших на майские праздники за границу. Среди новых направлений этого года — Аргентина, Бразилия, Мексика, Панама и ряд островных государств, таких как Сейшелы, Сингапур, Багамы, Новая Зеландия и другие. Основной объем интернет-трафика сгенерировал традиционный поток самарских туристов в Турцию. Активно самарцы пользовались мобильным интернетом также во Франции и Испании. Треть всех использованных в международном роуминге гигабайтов самарские отдыхающие скачали именно в этих странах.