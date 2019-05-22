На Волжском проспекте в ДТП попал автомобиль ДПС

В среду, 22 мая, в Самаре участником ДТП стал 34-летний водитель полицейского автомобиля Skoda Octavia. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 12:44 он ехал по Волжскому проспекту в направлении ул. Маяковского. По предварительным данным, поворачивая налево — на ул. Маяковского, водитель не уступил дорогу встречному Chevrolet под управлением 79-летнего мужчины и столкнулся с ним.

В аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. По факту ДТП ведется проверка.