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ДТП Происшествия

Водитель грузовика сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе

КРАСНЫЙ ЯР. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 22 мая, на трассе М-5 в Красноярском районе произошло ДТП с участием водителя грузовика Mercedes с госномерами 178-го региона (Санкт-Петербург). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, около 13:10 на 1031 км трассы автомобилист сбил 45-летнего мужчину на нерегулируемом переходе.

Пешеход скончался на месте происшествия, отмечает областная полиция.

По факту ДТП ведется проверка, обстоятельства случившегося устанавливают.

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