Водитель грузовика сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе

В среду, 22 мая, на трассе М-5 в Красноярском районе произошло ДТП с участием водителя грузовика Mercedes с госномерами 178-го региона (Санкт-Петербург). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, около 13:10 на 1031 км трассы автомобилист сбил 45-летнего мужчину на нерегулируемом переходе. Пешеход скончался на месте происшествия, отмечает областная полиция. По факту ДТП ведется проверка, обстоятельства случившегося устанавливают.



