На Ракитовском шоссе грузовик упал на легковушку

В среду, 22 мая, около 14:00, на Ракитовском шоссе в Самаре в результате ДТП грузовик-манипулятор Hino Ranger свалился набок и повредил оказавшийся поблизости ВАЗ-2109. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По информации очевидцев, в аварии участвовал еще один автомобиль, предположительно Lada X-Ray. Как произошло ДТП и участвовал ли в нем еще кто-то, сейчас не известно.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, обошлось без пострадавших Обстоятельства случившегося устанавливают.



