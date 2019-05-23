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ДТП Происшествия

На Ракитовском шоссе грузовик упал на легковушку

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 22 мая, около 14:00, на Ракитовском шоссе в Самаре в результате ДТП грузовик-манипулятор Hino Ranger свалился набок и повредил оказавшийся поблизости ВАЗ-2109. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По информации очевидцев, в аварии участвовал еще один автомобиль, предположительно Lada X-Ray. Как произошло ДТП и участвовал ли в нем еще кто-то, сейчас не известно.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, обошлось без пострадавших Обстоятельства случившегося устанавливают.

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