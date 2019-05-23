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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Tele2 до уровня BB с позитивным прогнозом

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг ООО "Т2 РТК Холдинг" до уровня ВB и улучшило прогноз до "позитивного". Компания стала единственным оператором на российском телеком-рынке, чей кредитный рейтинг Fitch Ratings повысило сразу на две ступени, а также одним из двух игроков в отрасли в 2019 году в России, получивших позитивный прогноз.

Фото: предоставлено Tele2

Одним из ключевых факторов повышения рейтинга Tele2 стало увеличение доли рынка по выручке от услуг мобильной связи — на 5 п.п. по итогам 2018 года в сравнении с 2014 годом. Аналитики Fitch Ratings отмечают, что Tele2 устойчиво опережает сопоставимые компании по увеличению доли рынка.

Повышение рейтинга дополнительно обусловлено снижением долговой нагрузки компании. Отношение долга Tele2 к FFO до чистых процентных платежей по итогам 2018 года сократилось до 3,3х (против 4,7х годом ранее). Fitch Ratings допускает возможность улучшения данного показателя до уровня ниже 3х в 2020 году.

Аналитики Fitch Ratings оценивают выход оператора в новые регионы, включая Москву, как успешный. Кроме того, они обращают внимание на положительный свободный денежный поток Tele2 и ожидают его сохранения. Благодаря этим факторам Fitch Ratings прогнозирует дальнейшее увеличение показателя рентабельности EBITDA и повышение доходности бизнеса Tele2.

Кроме того, аналитики Fitch Ratings отметили преимущества стратегического партнерства с "Ростелекомом". Tele2 пользуется доступом к инфраструктуре компании, что позволяет оператору существенно экономить на операционных расходах.

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