Жительница Сызрани каталась на машине матери уснувшего друга

В Сызрани 35-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела об угоне машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На ул. Лазо полицейские остановили Lada Priora, предположительно, автомобиль участвовал в ДТП. Находившаяся за рулем женщина не смогла предоставить документы на машину и водительское удостоверение.

Как выяснилось, транспорт принадлежит 72-летней жительнице Сызрани, и владелица не знакома с находившейся за рулем женщиной.

Позже оперативники выяснили, задержанная — знакомая сына хозяйки автомобиля. Пара выпивала в гараже. Когда спиртное кончилось, мужчина предложил подруге съездить в магазин. Женщина умела водить и согласилась. Во время дальнейшего застолья мужчина уснул, а его знакомая решила прокатиться по городу одна, но не справилась с управлением, совершила ДТП и скрылась.