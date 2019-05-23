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Преступления Происшествия

Жительница Сызрани каталась на машине матери уснувшего друга

СЫЗРАНЬ. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани 35-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела об угоне машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На ул. Лазо полицейские остановили Lada Priora, предположительно, автомобиль участвовал в ДТП. Находившаяся за рулем женщина не смогла предоставить документы на машину и водительское удостоверение.

Как выяснилось, транспорт принадлежит 72-летней жительнице Сызрани, и владелица не знакома с находившейся за рулем женщиной. 

Позже оперативники выяснили, задержанная — знакомая сына хозяйки автомобиля. Пара выпивала в гараже. Когда спиртное кончилось, мужчина предложил подруге съездить в магазин. Женщина умела водить и согласилась. Во время дальнейшего застолья мужчина уснул, а его знакомая решила прокатиться по городу одна, но не справилась с управлением, совершила ДТП и скрылась.

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