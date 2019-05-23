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Экономика и бизнес

В технопарке "Жигулевская долина" пройдет стартап-сессия с экспертами из США

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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5 июня технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" и компания YellowRockets проведут стартап-сессию с членом совета директоров, советником генерального директора компании BitMED (США) Алексом Косиком и директором бостонской группы бизнес-ангелов Launchpad Venture Group Кэтрин Мэнник. Алекс Косик расскажет о формировании команды стартапа, продвижении продукта и подготовке проекта для презентации инвесторам. Лекция Кетрин Мэник "Как я выбираю проекты для инвестирования" будет интересна и стартапам, которые планируют привлекать инвестиции, и начинающим инвесторам.

Участники стартап-сессии получат индивидуальные консультации и помощь в составлении плана действий на ближайшее время от экспертов CRDF, "Жигулевской долины" и YellowRockets.

Завершится стартап-сессия открытыми выступлениями проектов на Pizza Pitch. Любой желающий сможет рассказать о своем проекте, не важно идея это или работающий бизнес. После выступлений все присутствующие смогут пообщаться в неформальной обстановке за пиццей.

Мероприятие будет полезно тем, кто хочет из идеи создать проект, познакомиться с понятием "стартап" и попробовать силы в технологическом проекте.

Алекс Косик, член совета директоров, советник CEO, BitMED (США), серийный технологический предприниматель, ментор проектов и действующий эксперт кластеров Фонда Сколково. В его фокус входит Биомедицина, IT, Энергетика, Блокчейн, Венчурный капитал и M& A. Алекс — эксперт в due-diligence для ряда венчурных фондов, GLG и Deloitte. Сегодня Алекс развивает проект BitMED, продвигая бесплатный телемедицинский сервис на блокчейне для миллионов пациентов в странах Африки и Азии.

Кэтрин Мэнник, директор Launchpad Venture Group (США), бостонской группы бизнес-ангелов, ориентированной на инвестиции в компании на ранних этапах в области высоких технологий и биомедицинских разработок. Член совета директоров CRDF Global, Rostropovich Vishnevskaya Foundation и Ballets Russes Arts Initiative. Выступает судьей и ментором для Mass Challenge, международного конкурса бизнес-планов и акселератора, и наставником для LearnLaunch. Имеет большой опыт работы в качестве старшего правового и бизнес директора, а также инвестора в бизнесы, находящиеся на ранних стадиях развития.

Участие в мероприятии бесплатное. Посмотреть подробную программу и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Организаторами стартап-сессии выступают технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" и компания YellowRockets. При поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и Регионального центра инноваций StartupSamara.

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